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Столтенберг: Серьезная кибератака на страну НАТО может активировать статью 5 о коллективной самообороне

10:19, 25 мая 2024
Если кибератака на одну из стран НАТО будет достаточно серьезной, она может привести к применению статьи 5 договора Альянса о коллективной самообороне — Йенс Столтенберг.
Столтенберг: Серьезная кибератака на страну НАТО может активировать статью 5 о коллективной самообороне
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены Североатлантического союза могут отреагировать не только на военное вмешательство, но даже на кибератаку. Об этом он сказал в интервью The Economist.

По его словам, Североатлантический альянс может активизировать статью 5 в случае, если кибератака будет представлять серьезную угрозу для членов военного блока.

«Кибератаки могут добиться порога статьи 5, если они будут серьезными. Если это будет масштабно, тогда мы сможем применить статью 5 и отреагировать не только в киберпространстве, но и в других областях, чтобы защитить союзников НАТО», – сказал Столтенберг.

Напомним, статья 5 договора НАТО о коллективной самообороне предусматривает, что если любое из государств Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и будут принимать все меры, которые считают целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Ранее Столтенберг призвал союзников разрешить Украине бить их оружием по территории рф.

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