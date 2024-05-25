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Столтенберг призвал союзников разрешить Украине бить их оружием по территории рф

08:13, 25 мая 2024
Пора для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, - заявил Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал союзников разрешить Украине бить их оружием по территории рф
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО, передающих вооружение Украине, отменить запрет на использование оружия для поражения военных объектов на территории России. Об этом он сказал в интервью The Economist.

«Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень затрудняет ее самозащиту», - заявил он.

По словам Столтенберга, россияне будут продолжать давить и завоевывать незначительные позиции и готовы заплатить очень высокую цену за эти незначительные достижения.

Глава НАТО также упрекнул союзников в Европе, которые пообещали Украине один миллион артиллерийских снарядов: «Мы не видели ничего близкого к этому».

Столтенберг признал риск эскалации. По его словам, задача состоит в том, чтобы «не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе». Но он подчеркнул разницу между поставками оружия, учениями и военными действиями: «Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело».

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