В Британии жителей попросили сделать запасы пищи и воды 3 дня: известна причина

В Великобритании гражданам дали несколько советов по защите себя от различных рисков.

Фото: sky.com

Жителей Великобритании попросили запастись водой и едой минимум на три дня, передает Sky News.

Отмечается, что вице-премьер-министр Великобритании Оливер Доуден презентовал новый сайт с советами, как жителям защитить себя от различных рисков, включая кризис биозащиты, отключение электроэнергии, наводнение или пандемию.

Веб-сайт Prepare («Подготовься») призывает людей запастись бутылированной водой с минимальным запасом три литра питьевой воды на человека в день, но для более комфортного уровня (приготовления пищи и гигиены) рекомендуется 10 литров.

Люди также должны хранить нескоропортящуюся пищу, которая «не нуждается в варке». Еще там добавляют, что в упаковке должен быть консервный нож, а также аккумуляторные или динамо-фонарики и радио, влажные салфетки и аптечка.

По словам Оливера Доудена, эти меры касаются «разумных мер безопасности, а не накопления», а цель веб-сайта – предоставить «практическую информацию для домохозяйств по подготовке» к угрозам, указанным в государственном национальном реестре рисков.

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