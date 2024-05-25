Идентификация пенсионеров: как пройти процедуру, находясь за границей

Министерство социальной политики Украины сообщило, как пенсионерам пройти идентификацию за границей.
Отмечается, что пройти идентификацию можно обратившись в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за получением документа об удостоверении факта, что лицо живое.
«Потом полученный документ вместе с письменным заявлением о продлении выплаты пенсии (она пишется в произвольной форме) нужно отправить почтовым отправлением территориальному органу Пенсионного фонда по месту нахождения на учете», - сказано в сообщении.
Также заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Отмечается, что посещение дипломатического учреждения не является обязательным, можно пройти идентификацию с помощью цифровых инструментов.
В частности, можно:
- авторизироваться на Портале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Підпис;
- пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи с работниками органов Пенсионного фонда. Записаться на прохождение видеоидентификации можно через веб-портал ПФУ.
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