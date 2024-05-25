Идентификация пенсионеров: как пройти процедуру, находясь за границей

Украинским пенсионерам сообщили, как пройти идентификацию.

Фото: weukraine.tv

Министерство социальной политики Украины сообщило, как пенсионерам пройти идентификацию за границей.

Отмечается, что пройти идентификацию можно обратившись в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за получением документа об удостоверении факта, что лицо живое.

«Потом полученный документ вместе с письменным заявлением о продлении выплаты пенсии (она пишется в произвольной форме) нужно отправить почтовым отправлением территориальному органу Пенсионного фонда по месту нахождения на учете», - сказано в сообщении.

Также заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Отмечается, что посещение дипломатического учреждения не является обязательным, можно пройти идентификацию с помощью цифровых инструментов.

В частности, можно:

- авторизироваться на Портале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Підпис;

- пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи с работниками органов Пенсионного фонда. Записаться на прохождение видеоидентификации можно через веб-портал ПФУ.

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