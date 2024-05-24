США объявили о пакете военной помощи Украине почти на 300 млн долларов

Пакет военной помощи от США включает в себя боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты TOW и Javelin и другие боеприпасы.

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В пятницу, 24 мая, США объявили о пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

В пакет входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также востребованные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

По словам Блинкена, выделенная ранее США «военная помощь» Украине уже «достигла линии фронта», новая будет отправлена в сжатые сроки.

Как сообщили в Пентагоне, в пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для подрыва;

противотанковые мины;

тактические автомобили для эвакуации техники;

каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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