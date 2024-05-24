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США объявили о пакете военной помощи Украине почти на 300 млн долларов

21:32, 24 мая 2024
Пакет военной помощи от США включает в себя боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты TOW и Javelin и другие боеприпасы.
США объявили о пакете военной помощи Украине почти на 300 млн долларов
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В пятницу, 24 мая, США объявили о пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

В пакет входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также востребованные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

По словам Блинкена, выделенная ранее США «военная помощь» Украине уже «достигла линии фронта», новая будет отправлена в сжатые сроки.

Как сообщили в Пентагоне, в пакет военной помощи вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 60-мм минометные мины;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы для подрыва;
  • противотанковые мины;
  • тактические автомобили для эвакуации техники;
  • каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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