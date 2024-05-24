США оголосили про пакет військової допомоги Україні на майже 300 млн доларів

Пакет військової допомоги від США включає боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, ракети TOW і Javelin та інші боєприпаси.

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У п’ятницю, 24 травня, США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів. Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

У пакет входять високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також затребувані артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

За словами Блінкена, виділена раніше США «військова допомога» Україні вже «досягла лінії фронту», нова буде відправлена в стислі терміни.

Як повідомили в Пентагоні, до пакета військової допомоги увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні міни;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;

боєприпаси для підриву;

протитанкові міни;

тактичні автомобілі для евакуації техніки;

каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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