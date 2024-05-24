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США оголосили про пакет військової допомоги Україні на майже 300 млн доларів

21:32, 24 травня 2024
Пакет військової допомоги від США включає боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, ракети TOW і Javelin та інші боєприпаси.
США оголосили про пакет військової допомоги Україні на майже 300 млн доларів
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У п’ятницю, 24 травня, США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів. Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

У пакет входять високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також затребувані артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

За словами Блінкена, виділена раніше США «військова допомога» Україні вже «досягла лінії фронту», нова буде відправлена в стислі терміни.

Як повідомили в Пентагоні, до пакета військової допомоги увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 60-мм мінометні міни;
  • ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
  • боєприпаси для підриву;
  • протитанкові міни;
  • тактичні автомобілі для евакуації техніки;
  • каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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