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Ідентифікація пенсіонерів: як пройти процедуру, знаходячись за кордоном

13:52, 25 травня 2024
Українським пенсіонерам повідомили, як пройти ідентифікацію.
Ідентифікація пенсіонерів: як пройти процедуру, знаходячись за кордоном
Фото: weukraine.tv
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Міністерство соціальної політики України повідомило, як пенсіонерам пройти ідентифікацію за кордоном.

Зазначається, що пройти ідентифікацію можна звернувшись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документу про посвідчення факту, що особа є живою.

«Потім отриманий документ, разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії (вона пишеться  в довільній формі)  треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду за місцем  перебування на обліку», - сказано у повідомленні.

Також заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду

Наголошується, що відвідування дипломатичної установи не є обов'язковим, можна пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів.

Зокрема, можна:

- авторизуватися на Порталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпис;

- пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку з працівниками органів Пенсійного фонду. Записатися на проходження відеоідентифікації можна через вебпортал ПФУ.  

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