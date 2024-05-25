Ідентифікація пенсіонерів: як пройти процедуру, знаходячись за кордоном

Українським пенсіонерам повідомили, як пройти ідентифікацію.

Фото: weukraine.tv

Міністерство соціальної політики України повідомило, як пенсіонерам пройти ідентифікацію за кордоном.

Зазначається, що пройти ідентифікацію можна звернувшись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документу про посвідчення факту, що особа є живою.

«Потім отриманий документ, разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії (вона пишеться в довільній формі) треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку», - сказано у повідомленні.

Також заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду

Наголошується, що відвідування дипломатичної установи не є обов'язковим, можна пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів.

Зокрема, можна:

- авторизуватися на Порталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпис;

- пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку з працівниками органів Пенсійного фонду. Записатися на проходження відеоідентифікації можна через вебпортал ПФУ.

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