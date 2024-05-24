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У Британії жителів попросили зробити запаси їжі та води 3 дні: відома причина

21:58, 24 травня 2024
У Великій Британії громадянам дали кілька порад, як захистити себе від різних ризиків.
У Британії жителів попросили зробити запаси їжі та води 3 дні: відома причина
Фото: sky.com
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Жителів Великої Британії попросили запастися водою та їжею щонайменше на три дні, передає Sky News.

Зазначається, що віцепрем’єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден презентував новий сайт із порадами, як жителям захистити себе від різних ризиків, включно із кризою біозахисту, відключенням електроенергії, повінню чи пандемією.

Веб-сайт Prepare («Підготуйся») закликає людей запастися бутильованою водою з мінімальним запасом три літри питної води на людину на день, але для більш комфортного рівня (приготування їжі та гігієни) рекомендується 10 літрів.

Люди також повинні зберігати нешвидкопсувну їжу, яка «не потребує варіння». Ще там додають, що в упаковці має бути консервний ніж, а також акумуляторні чи динамо-ліхтарики та радіо, вологі серветки та аптечка.

За словами Олівера Доудена, ці заходи стосуються «розумних заходів безпеки, а не накопичення», а ціль веб-сайту — надати «практичну інформацію для домогосподарств щодо підготовки» до загроз, зазначених у державному національному реєстрі ризиків.

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