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Столтенберг закликав союзників дозволити Україні бити їхньою зброєю по території рф

08:13, 25 травня 2024
Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, - заявив Єнс Столтенберг.
Столтенберг закликав союзників дозволити Україні бити їхньою зброєю по території рф
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по НАТО, які передають озброєння Україні, скасувати заборону на використання зброї для ураження військових об'єктів на території рф. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Economist.

«Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист», - сказав він

За словами Столтенберга, росіяни продовжуватимуть тиснути і завойовувати незначні позиції та готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки.

Очільник НАТО також дорікнув союзникам у Європі, які пообіцяли Україні один мільйон артилерійських снарядів: «Ми не бачили нічого близького до цього».

Також Столтенберг визнав ризик ескалації. За його словами, завдання полягає в тому, щоб «не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між росією і НАТО в Європі». Але він підкреслив різницю між постачанням зброї, навчанням і військовими діями: «Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ».

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