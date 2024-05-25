США объяснили россии, что в случае применения ядерного оружия США уничтожат все российские цели в Украине обычным оружием

США уничтожат в Украине все российские цели обычным оружием, если россия применит ядерное оружие, - глава МИД Польши.

США дали понять россиянам, что если они применят ядерное оружие, то Соединенные Штаты ударят по всем российским целям и позициям в Украине обычным оружием. Об этом сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает The Guardian.

«Американцы сказали россиянам, что если вы примените ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели (позиции) в Украине обычным оружием. Мы уничтожим их всех», - сказал он.

Радослав Сикорский также заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри рф.

«Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что он делает для поддержки Украины», – сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.