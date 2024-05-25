Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье двое мужчин напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали в Румынию

11:46, 25 мая 2024
Злоумышленники даже произвели 5 выстрелов в сторону пограничника.
На Закарпатье двое мужчин напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали в Румынию
Фото: korrespondent.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье на участке ВПС «Деловое» - ВИПС «Богдан» пограничный наряд, реагировавший на срабатывание сигнальной мины, подвергся нападению со стороны нарушителей границы. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, после обнаружения двух мужчин вблизи границы пограничник произвел два предупредительных выстрела в воздух. Однако вместо того, чтобы остановиться, мужчины напали на пограничника и отобрали у него пистолет.

Во время бегства злоумышленники произвели 5 выстрелов в сторону пограничника, но, к счастью, не попали. Похитителям оружия удалось скрыться, поскольку помощь не успела им помешать.

По словам журналиста, на момент прибытия помощи нарушители уже пересекли государственную границу Украины и скрылись в Румынии.

В настоящее время идет расследование этого инцидента.

Также мы писали, что во время патрулирования украинско-румынской границы в Закарпатской области пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала расширение оснований для раскрытия банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об обязательствах банков раскрывать банковскую тайну в случае запроса АРМА или Минюста.

В Верховной Раде предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания осужденных лиц, не отбывших наказание в результате вооруженной агрессии – при каких условиях

Осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания.

Верховная Рада одобрила законопроект о 15 годах лишения свободы для полицейских за умышленное бездействие в сфере борьбы с наркотиками

Депутаты предлагают наказывать стражей порядка, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, лишением свободы до 15 лет.

При каких условиях и кто имеет право вручить повестку при проверке документов

Повестку могут вручить во время проверки документов – постановление Кабмина.

На должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов осталось всего два кандидата: интересные нюансы конкурса

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 17 кандидатов, а на должности инспекторов – 67, список всех претендентов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області