На Закарпатье двое мужчин напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали в Румынию

Злоумышленники даже произвели 5 выстрелов в сторону пограничника.

Фото: korrespondent.net

На Закарпатье на участке ВПС «Деловое» - ВИПС «Богдан» пограничный наряд, реагировавший на срабатывание сигнальной мины, подвергся нападению со стороны нарушителей границы. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, после обнаружения двух мужчин вблизи границы пограничник произвел два предупредительных выстрела в воздух. Однако вместо того, чтобы остановиться, мужчины напали на пограничника и отобрали у него пистолет.

Во время бегства злоумышленники произвели 5 выстрелов в сторону пограничника, но, к счастью, не попали. Похитителям оружия удалось скрыться, поскольку помощь не успела им помешать.

По словам журналиста, на момент прибытия помощи нарушители уже пересекли государственную границу Украины и скрылись в Румынии.

В настоящее время идет расследование этого инцидента.

Также мы писали, что во время патрулирования украинско-румынской границы в Закарпатской области пограничники обнаружили тело мужчины в реке Тиса.

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