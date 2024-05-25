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В Киеве произошло масштабное ДТП с опрокидыванием, видео

22:10, 25 мая 2024
В аварии пострадали сразу четыре транспортных средства.
В Киеве произошло масштабное ДТП с опрокидыванием, видео
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В субботу, 25 мая, в Киеве на пересечении Копыловской и Сырецкой произошло ДТП с опрокидыванием. Об этом сообщило сообщество «Киев оперативный».

Всего в аварии пострадали сразу четыре транспортных средства.

Информация о потерпевших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киевской области пьяная женщина на внедорожнике устроила смертельное ДТП.

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