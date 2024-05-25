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На очах у поліції «пролетів» на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали водія Land Rover, відео

19:23, 25 травня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
На очах у поліції «пролетів» на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали водія Land Rover, відео
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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Land Rover, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили транспортний засіб і винесли на водія постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

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