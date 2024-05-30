«Выплаты» от Польши: украинцев предупредили о новой схеме мошенников, как защититься

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме по «выплатам» от польских партнеров Украины. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции.
Так, злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.
В частности, на днях в одном из популярных мессенджеров стало распространяться сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.
«Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг», – объясняют в киберполиции.
Чтобы не стать жертвами аферистов, специалисты призывают не передавать посторонним лицам свои личные данные, не вводить в анкетах и на подозрительных сайтах:
Необходимо убедиться, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.
Сообщить о мошенничестве можно по ссылке.
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