«Выплаты» от Польши: украинцев предупредили о новой схеме мошенников, как защититься

Злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.

Фото из открытых источников

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме по «выплатам» от польских партнеров Украины. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции.

Так, злоумышленники используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.

В частности, на днях в одном из популярных мессенджеров стало распространяться сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.

«Для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг», – объясняют в киберполиции.

Чтобы не стать жертвами аферистов, специалисты призывают не передавать посторонним лицам свои личные данные, не вводить в анкетах и ​​на подозрительных сайтах:

трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);

пин-код от карты;

логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

коды и разовые пароли от банка и мобильных операторов.

Необходимо убедиться, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь.

Сообщить о мошенничестве можно по ссылке.

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