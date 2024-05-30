«Виплати» від Польщі: українців попередили про нову схему шахраїв, як захиститися

Зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

Фото з відкритих джерел

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Українців попередили про нову шахрайську схему щодо «виплат» від польських партнерів України. Про це розповіли у Департаменті кіберполіції Нацполіції.

Так, зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

Зокрема, днями в одному з популярних месенджерів стало поширюватися повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі.

«Для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг», – пояснюють у кіберполіції.

Щоб не стати жертвами аферистів, фахівці закликають не передавати стороннім особам свої особисті дані, не вводити у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

пін-код від картки;

логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Необхідно переконатися, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.

Повідомити про шахрайство можна за посиланням.

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