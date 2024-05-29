Чи є базою нарахування ЄСВ витрати роботодавця на оплату житла працівникам: роз’яснення

У податковій зазначили, що єдиний внесок нараховується роботодавцем-підприємством на витрати, понесені ним у зв’язку з оплатою найманого житла працівникам.

Податкова служба в Івано-Франківській області нагадує, чи є базою нарахування ЄСВ витрати роботодавця на оплату житла працівникам.

Зазначається, що що відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для роботодавців, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5.

Згідно з пп. 2.3.4 п. 2.3 розд. 2 Інструкції № 5 виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством) належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Таким чином, єдиний внесок нараховується роботодавцем-підприємством на витрати, понесені ним у зв’язку з оплатою найманого житла працівникам.

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