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Является ли базой начисления ЕСВ расходы работодателя на оплату жилья работникам: разъяснение

21:17, 29 мая 2024
В налоговой отметили, что единый взнос начисляется работодателем-предприятием по расходам, понесенным им в связи с оплатой наемного жилья работникам.
Является ли базой начисления ЕСВ расходы работодателя на оплату жилья работникам: разъяснение
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области напоминает, являются ли базой начисления ЕСВ расходы работодателя на оплату жилья работникам.

Отмечается, что согласно п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для работодателей, является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», и сумма вознаграждения ФЛ за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам.

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам, при начислении единого взноса предусмотрено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 № 5.

Согласно пп. 2.3.4 п. 2.3 разд. 2 Инструкции № 5 выплаты, имеющие индивидуальный характер (оплата квартиры и наемного жилья, общежитий, товаров, продуктовых заказов, абонементов в группы здоровья, подписки на газеты и журналы, протезирование, суммы компенсации стоимости выданного работникам топлива в случаях, не предусмотренных действующим законодательством) относятся к фонду оплаты труда в составе других поощрительных и компенсационных выплат.

Таким образом, единый взнос начисляется работодателем-предприятием на расходы, понесенные им в связи с оплатой наемного жилья работникам.

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