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Сообщали в Viber-канале о «локации» работников ТЦК и местах вручения повесток: на Черниговщине будут судить двух мужчин

21:09, 29 мая 2024
Установлено, что мужчины распространяли в соцсетях информацию о деятельности работников ТЦК на территории Прилука и Прилукского района.
Сообщали в Viber-канале о «локации» работников ТЦК и местах вручения повесток: на Черниговщине будут судить двух мужчин
Иллюстративное фото, источник: 24tv.ua
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В Черниговской области предстанут перед судом двое мужчин, которые распространяли информацию о перемещении работников ТЦК и СП. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Установлено, что мужчины распространяли в социальных сетях информацию о деятельности работников территориального центра комплектования и социальной поддержки на территории Прилука и Прилукского района.

Так, житель города Сумы стал администратором ранее созданного канала в мессенджере Viber, который информировал местных жителей, желающих избежать вручения повесток и мобилизации, о дислокации и перемещении военнослужащих ТЦК. Для обеспечения постоянного и бесперебойного функционирования группы администратор следил за сообщениями пользователей в чате, удалял лишние, блокировал пользователей, которые нарушали правила группы и лично принимали участников.

В то же время 37-летний прилуччанин фотографировал сотрудников ТЦК, которые осуществляли оповещение граждан призывного возраста о мобилизационных мероприятиях, и разместил сделанное фото в Viber-канале с более чем 12 тыс. участников, в котором сообщали о местонахождении нарядов полиции и представителей военкоматов.

За совершенное обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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