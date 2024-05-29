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Повідомляли у Viber-каналі про «локації» працівників ТЦК та місця вручення повісток: на Чернігівщині судитимуть двох чоловіків

21:09, 29 травня 2024
Встановлено, що чоловіки поширювали в соцмережах інформацію про діяльність працівників ТЦК на території міста Прилук та Прилуцького району.
Повідомляли у Viber-каналі про «локації» працівників ТЦК та місця вручення повісток: на Чернігівщині судитимуть двох чоловіків
Ілюстративне фото, джерело: 24tv.ua
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На Чернігівщині постануть перед судом двоє чоловіків, які поширювали інформацію про переміщення працівників ТЦК та СП. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Встановлено, що чоловіки поширювали в соціальних мережах інформацію про діяльність працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки на території міста Прилук та Прилуцького району.

Так, мешканець міста Суми став адміністратором раніше створеного каналу у месенджері «Viber», який інформував місцевих мешканців, бажаючих уникнути вручення повісток та мобілізації, про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК. Для забезпечення постійного та безперебійного функціонування групи адміністратор слідкував за повідомленнями користувачів у чаті, видаляв зайві, блокував користувачів, які порушували правила групи та особисто приймав до неї учасників.

Водночас, 37-річний прилуччанин фотографував співробітників ТЦК, які здійснювали оповіщення громадян призовного віку про мобілізаційні заходи, та розмістив зроблене фото у Viber-каналі з понад 12 тис. учасників, в якому повідомляли про місцезнаходження нарядів поліції та представників військкоматів.

За вчинене обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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