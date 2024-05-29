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Через борги відмовлено у призначенні субсидії: що треба зробити для отримання допомоги

21:33, 29 травня 2024
Громадянам, яким відмовлено у призначенні житлової субсидії у зв’язку з наявністю заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, для отримання виплат потрібно документально підтвердити сплату заборгованості.
Через борги відмовлено у призначенні субсидії: що треба зробити для отримання допомоги
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Пенсійний фонд України повідомив, що особам, яким відмовлено у призначенні субсидії на наступний період у зв’язку з наявністю простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), для одержання виплат потрібно документально підтвердити сплату заборгованості або укласти договір про її реструктуризацію, або заборгованість, яку споживач не визнає, оскаржити в судовому порядку.

Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то на підставі наданих документів житлову субсидію призначать з 1 травня 2024 року (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848).

Раніше ми писали, кому з отримувачів субсидії необхідно до 1 липня звернутися до ПФ за продовженням виплат.

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