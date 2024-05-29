ВККС рекомендує відрядити двох суддів до Личаківського райсуду Львова

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Личаківського районного суду міста Львова строком на один рік двох суддів.

У середу, 29 травня, в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Личаківського районного суду міста Львова строком на один рік:

судді Мостиського районного суду Львівської області Білоуса Юрія Богдановича;

судді Новобузького районного суду Миколаївської області Ціпивко Ірини Ігорівни.

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