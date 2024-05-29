У Житомирській області агропідприємство незаконно видобувало пісок: збитки майже 5 млн грн

За даними прокуратури, під час сільськогосподарських робіт, ініційованих керівником агропідприємства, було здійснено незаконний видобуток піску.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині слідчі повідомили про підозру керівнику фермерського господарства. Встановлено, що на орендованих землях у Радомишльській громаді під час сільськогосподарських робіт, ініційованих керівником агропідприємства, здійснено незаконний видобуток піску. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний організував незаконне видобування піску у промислових масштабах з водойми для зрошення, що знаходиться на орендованих сільгоспугіддях у Радомишльській ОТГ. Він уклав з підрядником договір, хоча не мав спецдозволу, гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин.

Відвозили на орендовані ділянки для вирівнювання поверхні.

Встановлено, що протягом 2023 року з водойми незаконно видобуто понад 4,3 тис м куб піску. Довкіллю заподіяно майже 5 млн грн шкоди.

У рамках кримінального провадження на спецтехніку накладено арешт. Також вживаються заходи щодо стягнення з підозрюваного заподіяних збитків.

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