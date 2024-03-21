Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ

Як вказує Кабмін, найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність, юстиція, свобода, безпека, права людини.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС

У Європарламенті попереджають, що ліквідація спеціальної прокуратури може загрожувати уряду Фіцо втратою доступу до фондів ЄС.

  1. В Україні

У Мін'юсті повідомили, коли запрацює автоматизована система «Банкрутство і неплатоспроможність»

12:23, 21 березня 2024
У систему також буде включено Єдиний реєстр боржників.
У Мін'юсті повідомили, коли запрацює автоматизована система «Банкрутство і неплатоспроможність»
Джерело фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Автоматизовану систему «Банкрутство і неплатоспроможність» з базами даних, відомостями про перебіг провадження у справі про банкрутство та фінансово-економічні показники боржника буде планово запущено з 1 червня цього року.

Про це повідомив директор департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції Владислав Філатов, пише «Інтерафакс-Україна».

«Можемо вже анонсувати: я сподіваюся, практично впевнений, що вже з 1 червня ми вже матимемо автоматизовану систему "Банкрутство і неплатоспроможність", зокрема Електронний кабінет арбітражного керуючого», - сказав він.

Філатов додав, що таким чином буде відновлено звітність арбітражних керуючих. У систему також буде включено Єдиний реєстр боржників.

«Ми будемо виходити на промислову експлуатацію цієї всієї системи, і один з елементів цієї системи – це якраз-таки обмін інформацією з державною судовою адміністрацією, що буде якраз однією зі складових призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство», - пояснив Філатов.

Нагадаємо, що Мін’юст затвердив нові форми заяв у справах про банкрутство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео