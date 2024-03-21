У Мін'юсті повідомили, коли запрацює автоматизована система «Банкрутство і неплатоспроможність»

У систему також буде включено Єдиний реєстр боржників.

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Автоматизовану систему «Банкрутство і неплатоспроможність» з базами даних, відомостями про перебіг провадження у справі про банкрутство та фінансово-економічні показники боржника буде планово запущено з 1 червня цього року.

Про це повідомив директор департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції Владислав Філатов, пише «Інтерафакс-Україна».

«Можемо вже анонсувати: я сподіваюся, практично впевнений, що вже з 1 червня ми вже матимемо автоматизовану систему "Банкрутство і неплатоспроможність", зокрема Електронний кабінет арбітражного керуючого», - сказав він.

Філатов додав, що таким чином буде відновлено звітність арбітражних керуючих. У систему також буде включено Єдиний реєстр боржників.

«Ми будемо виходити на промислову експлуатацію цієї всієї системи, і один з елементів цієї системи – це якраз-таки обмін інформацією з державною судовою адміністрацією, що буде якраз однією зі складових призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство», - пояснив Філатов.

Нагадаємо, що Мін’юст затвердив нові форми заяв у справах про банкрутство.

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