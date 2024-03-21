В Минюсте сообщили, когда заработает автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»

В систему также будет включен Единый реестр должников.

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Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность» с базами данных, сведениями о ходе производства по делу о банкротстве и финансово-экономических показателях должника будет планово запущена с 1 июня этого года.

Об этом сообщил директор департамента по вопросам банкротства Министерства юстиции Владислав Филатов, пишет «Интерафакс-Украина».

«Можем уже анонсировать: я надеюсь, практически уверен, что уже с 1 июня мы будем иметь автоматизированную систему "Банкротство и неплатежеспособность", в частности Электронный кабинет арбитражного управляющего», - сказал он.

Филатов добавил, что таким образом будет возобновлена отчетность арбитражных управляющих. В систему также будет включен Единый реестр должников.

«Мы будем выходить на промышленную эксплуатацию этой всей системы, и один из элементов этой системы – это как раз обмен информацией с государственной судебной администрацией, которая будет как раз одной из составляющих назначения арбитражных управляющих по делам о банкротстве», - пояснил Филатов.

Напомним, Минюст утвердил новые формы заявлений по делам о банкротстве.

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