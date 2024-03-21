Проверка обоснованности выдачи больничных листков: в ПФУ объяснили, какие основания для проведения

Отмечается, что помимо обращения работодателя, основанием для принятия ПФУ решения о проведении проверки листков нетрудоспособности, в частности, является выявление несоответствий путем проведения риск-ориентированного мониторинга е-больничного.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области сообщает, что в случае возникновения сомнения в правомерности выдачи или продлении работнику листка нетрудоспособности страхователь может в письменном виде обратиться в ПФУ относительно проведения проверки.

В соответствии с постановлением КМУ от 03.03.2023 № 185 проведение проверки обоснованности выдачи или продления листка нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для его формирования, осуществляют уполномоченные должностные лица территориального органа Пенсионного фонда Украины и/или уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением.

Кроме обращения работодателя, основаниями для принятия территориальным органом ПФУ решения о проведении проверки листков нетрудоспособности также:

выявление несоответствий путем проведения риск-ориентированного мониторинга электронного реестра листков нетрудоспособности с использованием автоматизированной информационно-аналитической системы Пенсионного фонда Украины;

сообщение от Национальной службы здоровья Украины о выявлении несоответствий и/или оговорок к данным, содержащимся в медицинском заключении по результатам осуществления мер по верификации данных в электронной системе здравоохранения;

обращение застрахованного лица об обоснованности выданного ему листка нетрудоспособности;

запросы правоохранительных органов и решение суда.

Справка о проверке направляется субъекту обращения и непосредственно руководителю предприятия заказным письмом с уведомлением о вручении и/или с помощью электронной связи (в частности, через электронный кабинет или другую информационную систему, пользователями которой является соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда и предприятие) в течение трех рабочих дней с даты формирования справки.

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