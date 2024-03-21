Перевірка обґрунтованості видачі лікарняних листків: у ПФУ пояснили, які підстави для проведення

Зазначається, що крім звернення роботодавця, підставою для прийняття ПФУ рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності, зокрема, є виявлення невідповідностей шляхом проведення ризик-орієнтованого моніторингу е-лікарняного.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області повідомляє, що у разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження працівнику листка непрацездатності страхувальник може письмово звернутися до ПФУ щодо здійснення перевірки.

Відповідно до постанови КМУ від 03.03.2023 № 185 проведення перевірки обґрунтованості видачі або продовження листка непрацездатності та документів, що є підставою для його формування, здійснюють уповноважені посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України та/або уповноважені лікарі, перелік яких затверджується правлінням ПФУ.

Крім звернення роботодавця, підставами для прийняття територіальним органом ПФУ рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності також є:

виявлення невідповідностей шляхом проведення ризик-орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України;

повідомлення від Національної служби здоров’я України про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку за результатами здійснення заходів з верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я;

звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй листка непрацездатності;

запити правоохоронних органів та рішення суду.

Довідка про перевірку надсилається суб’єкту звернення та безпосередньо керівнику суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення та/або за допомогою електронного зв’язку (зокрема, через електронний кабінет чи іншу інформаційну систему, користувачами якої є відповідний територіальний орган Пенсійного фонду та суб’єкт господарювання) протягом трьох робочих днів з дати формування довідки.

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