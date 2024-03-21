Справи про банкрутство, захист прав інтелектуальної власності та корпоративні спори: огляд практики КГС ВС

В огляді КГС ВС висвітлена низка правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

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Верховний Суд оприлюднив перший у 2024 році огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду у складі ВС.

В огляді висвітлена низка правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції, викладених у постановах КГС ВС, внесених до ЄДРСР протягом січня – лютого 2024 року.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

▪ неможливості одночасного оскарження в одній апеляційній скарзі різних процесуальних документів суду першої інстанції, прийнятих у справі про банкрутство;

▪ права на звернення податкового органу із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство;

▪ стадій торгів (аукціону) та мораторію на задоволення вимог кредиторів.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності наведено висновки стосовно:

▪ захисту прав та охоронюваних законом інтересів у спорі про визнання недійсним патенту;

▪ надання оцінки зазначеній підставі для касаційного оскарження судових рішень – відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування рішення органу місцевого самоврядування, яким затверджено концепцію розвитку міста, та ст. 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:

▪ підвідомчість господарським судам спорів про оскарження правочину стосовно внесення до статутного капіталу господарського товариства майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, з підстав відсутності згоди одного з подружжя;

▪ непоширення компетенції державних судів на спір щодо недійсності рішень органу управління Асоціації ветеранів футболу України;

▪ предмет доказування у справах щодо стягнення ФГВФО з пов’язаних із банком осіб шкоди, завданої рішеннями, діями та/або бездіяльністю цих осіб.

У постановах у справах щодо земельних відносин викладено правові висновки стосовно:

▪ зміни виду цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, віднесеної до категорії земель житлової та громадської забудови;

▪ права постійного володіння землею.

У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки про:

▪ дискреційні повноваження суду при вирішенні питання про зменшення заявленої до стягнення суми пені та підстави, які має враховувати суд;

▪ застосування підпунктів 1, 2 п. 9 Положення про особливості постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 13 квітня 2022 року № 148;

▪ визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом помилки.

Також в огляді висвітлено правові висновки з процесуальних питань щодо:

▪ прийняття як доказу сплати судового збору за подання апеляційної скарги платіжної інструкції, в якій платником зазначена інша особа;

▪ неможливості відшкодування судових витрат за подання заяви про стягнення / розподіл судових витрат;

▪ обґрунтування пропуску процесуальних строків здійсненням волонтерської діяльності.

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