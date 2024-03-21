НАДС та Посольство США обговорили зарплатний кейс та реформу системи оплати праці держслужбовців

Наталія Алюшина провела зустріч із дипломаткою з економічних питань Посольства США Сарою Лонгбрейк.

Джерело фото: НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина обговорила під час зустрічі із дипломаткою з економічних питань Посольства США Сарою Лонгбрейк зарплатний кейс та реформу системи оплати праці державних службовців.

Як повідомили у пресслужбі НАДС, Наталія Алюшина детально розповіла про підготовку реформи, її перспективи та необхідні кроки. Вона наголосила, що фундамент реформи – законопроєкт № 8222, прийнятий у першому читанні в липні 2023 року. Наразі документ готується у Парламенті до другого читання. За словами Голови НАДС, у цьому документі закладено основи нової системи оплати праці, що ґрунтується на фаховості, результативності, мірі покладеної відповідальності та особистому внеску кожного працівника.

Також сторони обговорили актуальний стан справ з огляду на рішення Уряду запровадити у 2024 році нові умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, які визначено в Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Для цього державними органами всіх рівнів проведено класифікацію посад, що дало можливість запровадити з 1 січня 2024 року оплату праці за новими умовами.

Окремо, Наталія Алюшина підкреслила, що поки ідеться про перший крок в рамках реформи. Власне комплексна реформа вступить у дію після прийняття і набрання чинності ключового акта законодавства – законопроєкту № 8222, додали у НАДС.

Також під час зустріччі було обговорено важливість розширення співпраці в рамках реформи державної служби, зокрема, з питань доброчесності.

Джерело фото: НАДС

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