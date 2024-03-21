Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ

Як вказує Кабмін, найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність, юстиція, свобода, безпека, права людини.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС

У Європарламенті попереджають, що ліквідація спеціальної прокуратури може загрожувати уряду Фіцо втратою доступу до фондів ЄС.

  1. В Україні

НАДС та Посольство США обговорили зарплатний кейс та реформу системи оплати праці держслужбовців

11:12, 21 березня 2024
Наталія Алюшина провела зустріч із дипломаткою з економічних питань Посольства США Сарою Лонгбрейк.
НАДС та Посольство США обговорили зарплатний кейс та реформу системи оплати праці держслужбовців
Джерело фото: НАДС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина обговорила під час зустрічі із дипломаткою з економічних питань Посольства США Сарою Лонгбрейк зарплатний кейс та реформу системи оплати праці державних службовців.

Як повідомили у пресслужбі НАДС, Наталія Алюшина детально розповіла про підготовку реформи, її перспективи та необхідні кроки. Вона наголосила, що фундамент реформи – законопроєкт № 8222, прийнятий у першому читанні в липні 2023 року. Наразі документ готується у Парламенті до другого читання. За словами Голови НАДС, у цьому документі закладено основи нової системи оплати праці, що ґрунтується на фаховості, результативності, мірі покладеної відповідальності та особистому внеску кожного працівника.

Також сторони обговорили актуальний стан справ з огляду на рішення Уряду запровадити у 2024 році нові умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, які визначено в Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Для цього державними органами всіх рівнів проведено класифікацію посад, що дало можливість запровадити з 1 січня 2024 року оплату праці за новими умовами.

Окремо, Наталія Алюшина підкреслила, що поки ідеться про перший крок в рамках реформи. Власне комплексна реформа вступить у дію після прийняття і набрання чинності ключового акта законодавства – законопроєкту № 8222, додали у НАДС.

Також під час зустріччі було обговорено важливість розширення співпраці в рамках реформи державної служби, зокрема, з питань доброчесності.

Джерело фото: НАДС 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео