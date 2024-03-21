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НАГС и Посольство США обсудили зарплатный кейс и реформу системы оплаты труда госслужащих

11:12, 21 марта 2024
Наталья Алюшина провела встречу с дипломаткой по экономическим вопросам Посольства США Сарой Лонгбрейк.
НАГС и Посольство США обсудили зарплатный кейс и реформу системы оплаты труда госслужащих
Источник фото: НАГС
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Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина обсудила во время встречи с дипломаткой по экономическим вопросам Посольства США Сарой Лонгбрейк зарплатный кейс и реформу системы оплаты труда государственных служащих.

Как сообщили в пресс-службе НАГС, Наталья Алюшина подробно рассказала о подготовке реформы, ее перспективах и необходимых шагах. Она подчеркнула, что фундамент реформы – законопроект № 8222, принятый в первом чтении в июле 2023 года. В настоящее время документ готовится в Парламенте ко второму чтению. По словам Главы НАГС, в этом документе заложены основы новой системы оплаты труда, основанной на профессиональности, результативности, степени возложенной ответственности и личном взносе каждого работника.

Также стороны обсудили актуальное положение дел с учетом решения Правительства ввести в 2024 году новые условия оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, определенных в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год». Для этого государственными органами всех уровней проведена классификация должностей, что позволило ввести с 1 января 2024 года оплату труда по новым условиям.

Отдельно, Наталья Алюшина подчеркнула, что пока речь идет о первом шаге в рамках реформы. Собственно, комплексная реформа вступит в силу после принятия и вступления в силу ключевого акта законодательства – законопроекта № 8222, добавили в НАГС.

Также во время встречи была обсуждена важность расширения сотрудничества в рамках реформы государственной службы, в частности, по вопросам добродетели.

Источник фото: НАГС 

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