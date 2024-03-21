Фермеры Николаевщины смогут получить помощь в разминировании: что нужно знать

Приоритет будет предоставляться, в частности, тем аграриям, земли которых больше всего пострадали в результате артиллерийских обстрелов.

Фото: Суспільне Суми

Заработала программа поддержки фермеров Николаевщины по разминированию земель. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Приоритет будет предоставляться, в частности, тем аграриям, земли которых больше всего пострадали в результате артиллерийских обстрелов. Фермеры получат поддержку по разминированию и возобновлению производства.

Так, малые фермеры Николаевского и Баштанского районов могут подать заявку на участие в программе через Государственный аграрный реестр до 21 апреля 2024 года.

Заявки помогут определить потребности аграриев в разминировании и рекультивации земель, а также потребности для возобновления производства. Фермеры должны будут предоставить кадастровые данные пахотных земельных участков, которые считаются опасными. Также необходимо ответить на вопросы оценки потребностей. Это поможет ФАО разработать соответствующую поддержку. Важно указать в ГАР все геокадастровые номера земель, относительно которых фермеры обращаются за поддержкой. Затем предоставленная информация будет дополнительно подтверждена с помощью спутниковых снимков», — отметили в ведомстве.

Приоритет будет предоставляться фермерам, отвечающим следующим критериям:

Больше процент земель, не обрабатываемых в результате артиллерийских обстрелов.

Количество работников хозяйства до и после февраля 2022 года.

Больший процент поврежденной поверхности в результате обстрелов.

Больше процент зон загрязнения.

Почвы, отнесенные к землям общегосударственного значения.

Связь участков с водосборным бассейном.

«Отобранным фермерам будет предоставлена поддержка разминирования, где это возможно. А также производственная помощь.

После обработки и анализа всех полученных заявок отобранные участники программы будут уведомлены о дальнейших шагах по оказанию помощи. Обращаем внимание, что подача заявки не является гарантией получения помощи. В случае подачи двух заявлений от одного лица, предпочтение будет отдаваться зарегистрированному юридическому лицу», - добавили в министерстве.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров утвердил порядок компенсации расходов фермерам за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

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