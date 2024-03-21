Фермери Миколаївщини зможуть отримати допомогу в розмінуванні: що слід знати

Пріоритет надаватиметься зокрема тим аграріям, землі яких найбільше постраждали внаслідок артилерійських обстрілів.

Фото: Суспільне Суми

Запрацювала програма підтримки фермерів Миколаївщини з розмінування земель. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Пріоритет надаватиметься зокрема тим аграріям, землі яких найбільше постраждали внаслідок артилерійських обстрілів. Фермери отримають підтримку з розмінування та відновлення виробництва.

Так, малі фермери Миколаївського та Баштанського районів можуть подати заявку про участь у програмі через Державний аграрний реєстр до 21 квітня 2024 року.

«Заявки допоможуть визначити потреби аграріїв у розмінуванні та рекультивації земель, а також потреби для відновлення виробництва. Фермери повинні будуть надати кадастрові дані орних земельних ділянок, які вважаються небезпечними. Також необхідно відповісти на питання щодо оцінки потреб. Це допоможе ФАО розробити відповідну підтримку. Важливо вказати в ДАРі всі геокадастрові номери земель, щодо яких фермери звертаються за підтримкою. Потім надана інформація буде додатково підтверджена за допомогою супутникових знімків», — зазначили у відомстві.

Пріоритет надаватиметься фермерам, які відповідають таким критеріям:

Більший відсоток земель, що не обробляються внаслідок артилерійських обстрілів.

Кількість працівників господарства до та після лютого 2022 року.

Більший відсоток пошкодженої поверхні внаслідок обстрілів.

Більший відсоток зон забруднення.

Ґрунти, віднесені до земель загальнодержавного значення.

Зв'язок ділянок з водозбірним басейном.

«Відібраним фермерам буде надано підтримку з розмінування, де це можливо. А також виробнича допомога.

Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок відібрані учасники програми будуть повідомлені про подальші кроки щодо отримання допомоги. Звертаємо увагу, що подання заявки не є гарантією отримання допомоги. У разі подання двох заяв від однієї особи, перевага буде надаватися зареєстрованій юридичній особі», — додали у міністерстві.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

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