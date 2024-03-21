Посол США Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар росіян по Києву

Бріджит Брінк зробила заяву щодо ракетної атаки росіян на Київ.

Посол США в Україні Бріджит Брінк вважає, що масована ракетна атака на Київ 21 березня могла бути «відповіддю» рф на зустріч радників з питань безпеки у столиці України. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

«Відповідь росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру Володимира Зеленського?», - зазначила Брінк.

Вона також подякувала воїнам сил протиповітряної оборони України за захист.

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