Конкурс на посади суддів апеляційних судів: на сайті ВККСУ додали перелік кандидатів, яких допущено до участі

У спеціальному розділі на сайті можна слідкувати за станом розгляду питання допуску конкретного кандидата до проходження кваліфоцінювання та участі в конкурсі.

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у розділі "Конкурс для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах" додано перелік кандидатів, яких допущено до участі в конкурсі. Про це розповів Секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак.

Він зазначив, що цей список оновлюється і можна отримувати інформацію в онлайн режимі щодо поточного стану розгляду питання допуску конкретного кандидата до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі.

"Також зазначені зведені відомості щодо кількості допущених осіб по спеціалізаціях", - повідомив Чумак.

Нагадаємо, ми писали, що у ВККС розповіли, чому не варто очікувати на швидке проведення конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Також повідомлялося, що у кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми.

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