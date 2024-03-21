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Конкурс на должности судей апелляционных судов: на сайте ВККСУ добавили перечень кандидатов, допущенных к участию

10:31, 21 марта 2024
В специальном разделе на сайте можно следить за состоянием рассмотрения вопроса допуска конкретного кандидата к прохождению квалифоценивания и участию в конкурсе.
Конкурс на должности судей апелляционных судов: на сайте ВККСУ добавили перечень кандидатов, допущенных к участию
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На сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины в разделе "Конкурс для кандидатов на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах" добавлен перечень кандидатов, допущенных к участию в конкурсе. Об этом рассказал секретарь Второй палаты ВККС Сергей Чумак.

Он отметил, что этот список обновляется и можно получать информацию в онлайн режиме по поводу текущего состояния рассмотрения вопроса допуска конкретного кандидата к прохождению квалификационного оценивания и участия в конкурсе.

"Также указаны сводные сведения о количестве допущенных лиц по специализациям", - сообщил Чумак.

Напомним, мы писали, что в ВККС рассказали, почему не стоит ожидать скорого проведения конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Также сообщалось, что у кандидатов, получивших по две рекомендации по назначению на должности судей, возникли проблемы.

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