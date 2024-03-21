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Еврокомиссия предложила изменить подход к приему новых членов в ЕС

10:41, 21 марта 2024
Комиссия рекомендует постепенно интегрировать новых членов в сообщество еще до вступления.
Еврокомиссия предложила изменить подход к приему новых членов в ЕС
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Европейская комиссия обнародовала рекомендации по дальнейшему расширению Евросоюза. Этот процесс должен проходить в реформированном формате. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Как отмечало издание Politico, Брюссель вместо нынешнего подхода все или ничего хочет постепенно облегчить вступление Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС.

Эта коммуникация является первым шагом на пути к неизбежным реформам ЕС, чтобы подготовить его к расширению, отметили в комиссии.

В документе рассматривают последствия расширения Евросоюза в четырех основных областях – ценностях, политиках, бюджете и управлении – и закладывают основу для внутренней реформы ЕС перед расширением.

«Расширение – это геостратегическая инвестиция, увеличивающая политический и экономический вес ЕС на мировой арене. Оно закрепляет демократию на всем континенте и усиливает конкурентоспособность Единого рынка, например уменьшая критическую внешнюю зависимость.

Но для того, чтобы полностью воспользоваться возможностями этой геополитической инвестиции, как ЕС, так и будущие государства-члены должны быть хорошо подготовлены», – заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

Комиссия настаивает, что государства, стремящиеся вступить, должны быть хорошо подготовлены, а процесс вступления должен оставаться основанным на заслугах.

ЕК выступила за постепенную интеграцию стран-кандидатов еще задолго до вступления в ЕС. Процесс расширения предложит «странам-кандидатам и потенциальным кандидатам расширенные возможности для «постепенной интеграции»... в избрании политики ЕС еще до их вступления путем предоставления им определенных преимуществ и обязательств, связанных с членством в ЕС», – говорится. в документе.

Однако комиссия подчеркивает, что полноправное членство потребует «полного соблюдения единого всеобъемлющего набора прав и обязательств».

Среди предлагаемых реформ комиссия рекомендует перейти от требования единодушия к необходимости голосования квалифицированным большинством голосов в определенных областях внешней политики и политики безопасности.

Комиссия считает, что «управление ЕС можно быстро улучшить, используя весь потенциал действующих договоров, таких как passerelles clauses, позволяющих перейти от единодушия к голосованию квалифицированным большинством в Совете ЕС в ключевых сферах».

В документе также подчеркивается, что Евросоюз должен сохранять безоговорочное уважение основных ценностей ЕС и продолжать применять их при принятии новых членов.

Что касается бюджета, то комиссия указывает, что будущие программы расходов ЕС следует разрабатывать с учетом расширения. В то же время, точные финансовые последствия расширения в первую очередь будут зависеть от его сроков, объема и результата переговоров о присоединении на основе заслуг.

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