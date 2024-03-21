Єврокомісія запропонувала змінити підхід до прийому нових членів у ЄС

Комісія рекомендує поступово інтегрувати нових членів до спільноти ще до їхнього вступу.

Європейська комісія оприлюднила рекомендації щодо подальшого розширення Євросоюзу. Цей процес має відбуватися у реформованому форматі. Про це повідомила пресслужба ЄК.

Як зазначало видання Politico, Брюссель замість нинішнього підходу «все або нічого» хоче поступово полегшити вступ України, Молдови та Західних Балкан до ЄС.

Ця комунікація є першим кроком на шляху до неминучих реформ ЄС, щоб підготувати його до розширення, вказали у комісії.

У документі розглядають наслідки розширення Євросоюзу в чотирьох основних сферах – цінностях, політиках, бюджеті та управлінні – і закладають підґрунтя для внутрішньої реформи ЄС перед розширенням.

«Розширення – це геостратегічна інвестиція, що збільшує політичну та економічну вагу ЄС на світовій арені. Воно закріплює демократію на всьому континенті та посилює конкурентоспроможність Єдиного ринку, наприклад, зменшуючи критичну зовнішню залежність.

Але для того, щоб повністю скористатися можливостями цієї геополітичної інвестиції, як ЄС, так і майбутні держави-члени повинні бути добре підготовленими», – заявив віцепрезидент ЄК Марош Шефчович.

Комісія наполягає, що держави, які прагнуть вступити, повинні бути добре підготовлені, а процес вступу повинен залишатися заснованим на заслугах.

ЄК виступила за поступову інтеграцію країн-кандидатів ще задовго до їхнього вступу в ЄС. Процес розширення запропонує «країнам-кандидатам і потенційним кандидатам розширені можливості для «поступової інтеграції»... у вибрані політики ЄС ще до їхнього вступу, шляхом надання їм певних переваг і зобов'язань, пов'язаних із членством в ЄС», – йдеться у документі.

Однак комісія підкреслює, що повноправне членство вимагатиме «повного дотримання єдиного всеосяжного набору прав і зобов'язань».

Серед запропонованих реформ комісія рекомендує перейти від вимоги одностайності до необхідності голосування кваліфікованою більшістю голосів у певних сферах зовнішньої та безпекової політики.

Комісія вважає, що «управління ЄС можна швидко покращити, використовуючи весь потенціал чинних договорів, таких як passerelles clauses, що дозволяють перейти від одностайності до голосування кваліфікованою більшістю в Раді ЄС у ключових сферах».

У документі також наголошено, що Євросоюз повинен зберігати беззаперечну повагу до основних цінностей ЄС і продовжувати застосовувати їх при прийнятті нових членів.

Стосовно бюджету комісія вказує, що майбутні програми витрат ЄС слід розробляти з урахуванням розширення. Водночас точні фінансові наслідки розширення в першу чергу залежатимуть від його термінів, обсягу та результату переговорів про приєднання на основі заслуг.

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