Посол США Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар россиян по Киеву

Бриджит Бринк сделала заявление о ракетной атаке россиян на Киев.

Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что массированная ракетная атака на Киев 21 марта могла быть «ответом» рф на встречу советников по безопасности в столице Украины. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Ответ россии на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского?», - отметила Бринк.

Она также поблагодарила воинов сил противовоздушной обороны Украины за защиту.

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