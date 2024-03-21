Дела о банкротстве, защите прав интеллектуальной собственности и корпоративные споры: обзор практики КХС ВС

Верховный Суд обнародовал первый в 2024 году обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.
В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции, изложенных в постановлениях КХС ВС, внесенных в ЕГССР в течение января – февраля 2024 года.
Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:
▪ неможливості одночасного оскарження в одній апеляційній скарзі різних процесуальних документів суду першої інстанції, прийнятих у справі про банкрутство;
▪ права на звернення податкового органу із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство;
▪ стадій торгів (аукціону) та мораторію на задоволення вимог кредиторів.
У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності наведено висновки стосовно:
▪ захисту прав та охоронюваних законом інтересів у спорі про визнання недійсним патенту;
▪ надання оцінки зазначеній підставі для касаційного оскарження судових рішень – відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування рішення органу місцевого самоврядування, яким затверджено концепцію розвитку міста, та ст. 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:
▪ підвідомчість господарським судам спорів про оскарження правочину стосовно внесення до статутного капіталу господарського товариства майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, з підстав відсутності згоди одного з подружжя;
▪ непоширення компетенції державних судів на спір щодо недійсності рішень органу управління Асоціації ветеранів футболу України;
▪ предмет доказування у справах щодо стягнення ФГВФО з пов’язаних із банком осіб шкоди, завданої рішеннями, діями та/або бездіяльністю цих осіб.
У постановах у справах щодо земельних відносин викладено правові висновки стосовно:
▪ зміни виду цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, віднесеної до категорії земель житлової та громадської забудови;
▪ права постійного володіння землею.
У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки про:
▪ дискреційні повноваження суду при вирішенні питання про зменшення заявленої до стягнення суми пені та підстави, які має враховувати суд;
▪ застосування підпунктів 1, 2 п. 9 Положення про особливості постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 13 квітня 2022 року № 148;
▪ визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом помилки.
Також в огляді висвітлено правові висновки з процесуальних питань щодо:
▪ прийняття як доказу сплати судового збору за подання апеляційної скарги платіжної інструкції, в якій платником зазначена інша особа;
▪ неможливості відшкодування судових витрат за подання заяви про стягнення / розподіл судових витрат;
▪ обґрунтування пропуску процесуальних строків здійсненням волонтерської діяльності.
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