Минюст утвердил новые формы заявлений по делам о банкротстве

Утверждены формы заявлений об участии в деле о банкротстве и досрочном прекращении полномочий арбитражного управляющего по делу о банкротстве.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса сообщило, что приказом Министерства юстиции Украины от 07.02.2024 № 340/5 утверждены формы заявлений по делам о банкротстве (неплатежеспособности) о:

- участии в деле о банкротстве (неплатежеспособности);

- досрочное прекращение возможностей арбитражного управляющего по делу о банкротстве (неплатежеспособность).

Указанный приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 08.02.2024 №195/41540 и вступит в силу через десять дней со дня официального опубликования, то есть 18.02.2024.

Действие этого приказа не распространяется на заявления, поданные по делам о банкротстве (неплатежеспособности) до его вступления в силу.

В случае если должник – юридическое лицо по делу о банкротстве относится к одной из нижеследующих категорий, арбитражный управляющий к заявлению об участии в деле о банкротстве (неплатежеспособность) должен добавить:

- копию свидетельства о прохождении подготовки по делам о банкротстве страховых организаций;

- копию свидетельства о прохождении подготовки по делам о банкротстве государственных и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству;

- копию сертификата на право совершения действий, связанных с непосредственным проведением профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках.

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