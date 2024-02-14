Microsoft, OpenAI, Google, Meta и TikTok во время выборов будут маркировать созданный ИИ контент

Гиганты технологий объединяют усилия в борьбе с искусственным интеллектом в избирательных кампаниях.

Источник фото: pymnts

Крупные компании, специализирующиеся на разработке искусственного интеллекта, такие как Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok и Adobe, готовятся подписать соглашение об обнаружении и маркировке контента, созданного искусственным интеллектом, во время нынешних выборов в разных странах мира. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно публикации, эти компании планируют создать технологию для выявления, маркировки и контроля изображений, видео и аудиозаписей, созданных искусственным интеллектом. Это делается с целью предотвращения возможности использования искусственно созданного контента для манипулирования избирателями во время предстоящих выборов.

Соглашение включает в себя Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok и другие компании, которые совместно работают над этой инициативой. Ведомство Microsoft также сообщило, что подробности соглашения будут представлены на Мюнхенской конференции по безопасности.

The Washington Post отмечает, что искусственный интеллект уже использовался в избирательных кампаниях по всему миру. В прошлом году, например, в рекламе поддержки кандидата в президенты США от Республиканской партии Рона Десантиса, был использован искусственный интеллект для имитации голоса бывшего президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в Пакистане кандидат в президенты Имран Хан использовал искусственный интеллект для создания речей - даже из тюрьмы. В январе также было замечено, что бот от имени президента США Байдена призвал людей не голосовать на праймериз в Нью-Гемпшире, используя сгенерированную искусственным интеллектом версию голоса Байдена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.