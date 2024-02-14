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  1. В Україні

Microsoft, OpenAI, Google, Meta і TikTok під час виборів маркуватимуть створений ШІ контент

15:05, 14 лютого 2024
Гіганти технологій об'єднують зусилля в боротьбі зі штучним інтелектом у виборчих кампаніях.
Microsoft, OpenAI, Google, Meta і TikTok під час виборів маркуватимуть створений ШІ контент
Джерело фото: pymnts
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Великі компанії, що спеціалізуються на розробці штучного інтелекту, такі як Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok і Adobe, готуються підписати угоду про виявлення та маркування контенту, створеного штучним інтелектом, під час цьогорічних виборів у різних країнах світу. Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з публікацією, ці компанії планують створити технологію для виявлення, маркування та контролю зображень, відео та аудіозаписів, створених штучним інтелектом. Це робиться з метою запобігання можливості використання штучно створеного контенту для маніпулювання виборцями під час майбутніх виборів.

Угода включає в себе Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok та інші компанії, які спільно працюють над цією ініціативою. Відомство Microsoft також повідомило, що подробиці угоди будуть представлені на Мюнхенській конференції з безпеки.

The Washington Post зауважує, що штучний інтелект уже використовувався в виборчих кампаніях по всьому світу. Минулого року, наприклад, в рекламі підтримки кандидата в президенти США від Республіканської партії Рона Десантіса, було використано штучний інтелект для імітації голосу колишнього президента США Дональда Трампа.

Крім того, у Пакистані кандидат у президенти Імран Хан використовував штучний інтелект для створення промов - навіть з в'язниці. У січні також було зауважено, що бот від імені президента США Байдена закликав людей не голосувати на праймеріз у Нью-Гемпширі, використовуючи згенеровану штучним інтелектом версію голосу Байдена.

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