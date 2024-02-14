СБУ затримала ворожого інформатора, який наводив ракети на Харків

Він «зливав» ворогу інформацію про дислокації української ППО та стратегічно важливі підприємства.

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який коригував удари рф по критичній інфраструктурі Харкова.



У спецслужбі зауважили, що головними цілями ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України. Крім того, окупанти розраховували отримати від інформатора геолокацію української ППО.

У разі одержання таких відомостей загарбники сподівались «обійти» системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар.



За даними слідства, для збору розвідданих фігурант знаходив місця ворожих «прильотів», а потім робив там приховану фото- і відеозйомку. Потім зловмисник пересилав одержані повідомлення у прокремлівські Telegram-канали, які контролюються спецслужбами.



Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання чергового завдання.



Інформатором виявився 58-річний місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 року чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери.



Йому повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ.



Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

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