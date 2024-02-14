СБУ задержала вражеского информатора, который наводил ракеты на Харьков

Он «сливал» врагу информацию о дислокации украинского ПВО и стратегически важных предприятиях.

Фото: СБУ

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Служба безопасности задержала вражеского информатора, корректировавшего удары рф по критической инфраструктуре Харькова.

В спецслужбе отметили, что главными целями врага были стратегически важные предприятия, в том числе оборонно-промышленный комплекс Украины. Кроме того, оккупанты рассчитывали получить от информатора геолокацию украинской ПВО.

В случае получения таких сведений, захватчики надеялись «обойти» системы противовоздушной обороны ВСУ или осуществить по ним прицельный удар.

По данным следствия, для сбора разведданных фигурант находил места вражеских «прилетов», а затем производил там скрытую фото- и видеосъемку. Затем злоумышленник пересылал полученные сообщения в прокремлевские Telegram-каналы, контролируемые спецслужбами.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия российского информатора и задержали его при выполнении очередного задания.

Информатором оказался 58-летний местный житель, идеологический сторонник рашизма. Осенью 2023 года мужчина по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через популярные мессенджеры.

Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

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