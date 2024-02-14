В Харькове из-за постоянных обстрелов рф начал протекать потолок в метро

В Харькове сотрудники метрополитена приступили к работам по устранению протеканий.

Фото: facebook.com/metro.kh

КП «Харьковский метрополитен» сообщил, что из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни почвы. Поэтому на станции метро «Спортивная» произошло протекание потолка.

В КП напомнили, что в непосредственной близости к станции метро «Спортивная» были неоднократные многочисленные ракетные попадания.

«На прошлой неделе сотрудники метрополитена начали работы по устранению протечек, и на сегодня работы продолжаются. Указанные работы требуют значительного количества времени и их возможно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозки пассажиров», - сказано в сообщении.

В предприятии добавили, что указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пол года ограничили движение по синей ветке метро.

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