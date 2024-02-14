Ко Дню влюбленных Нацбанк выпустил памятную монету «Любовь»

В День влюбленных памятную монету «Любовь» можно будет приобрести в интернет-магазине НБУ, а впоследствии и в банках.

Источник фото: НБУ

Национальный банк Украины решил сделать особый подарок ко Дню влюбленных, выпустив в обращение памятную монету "Любовь". Об этом сообщается в пресс-службе НБУ.

Памятная монета "Любовь" имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера. На ее аверсе размещена стилизованная роза в форме сердца, лепестки которой образуются из слова "любовь", написанного на самых распространенных языках мира. Это символизирует универсальность и безграничность этого чувства, которое пересекает все границы и языковые барьеры.

На реверсе монеты изображено сердце, от которого расходятся волны, что символизирует всеобъемлемость любви и ее влияние на самые глубокие уголки души.

С 14 февраля 2024 года монеты можно будет приобрести в интернет-магазине НБУ, а затем их будут распространять и банки-дистрибьюторы. Тираж памятной монеты ограничен до 50 000 штук.

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