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Нацгвардия сможет применять наручники, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры и другие средства, - Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламентский Комитет рекомендовал к одобрению законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

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Ко Дню влюбленных Нацбанк выпустил памятную монету «Любовь»

18:59, 14 февраля 2024
В День влюбленных памятную монету «Любовь» можно будет приобрести в интернет-магазине НБУ, а впоследствии и в банках.
Ко Дню влюбленных Нацбанк выпустил памятную монету «Любовь»
Источник фото: НБУ
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Национальный банк Украины решил сделать особый подарок ко Дню влюбленных, выпустив в обращение памятную монету "Любовь". Об этом сообщается в пресс-службе НБУ.

Памятная монета "Любовь" имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера. На ее аверсе размещена стилизованная роза в форме сердца, лепестки которой образуются из слова "любовь", написанного на самых распространенных языках мира. Это символизирует универсальность и безграничность этого чувства, которое пересекает все границы и языковые барьеры.

На реверсе монеты изображено сердце, от которого расходятся волны, что символизирует всеобъемлемость любви и ее влияние на самые глубокие уголки души.

С 14 февраля 2024 года монеты можно будет приобрести в интернет-магазине НБУ, а затем их будут распространять и банки-дистрибьюторы. Тираж памятной монеты ограничен до 50 000 штук.

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