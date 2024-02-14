До Дня закоханих Нацбанк випустив пам'ятну монету «Кохання»

В День закоханих пам'ятну монету «Кохання» можна буде придбати в інтернет-магазині НБУ, а згодом і в банках.

Джерело фото: НБУ

Національний банк України вирішив зробити особливий подарунок до Дня закоханих, випустивши у обіг пам'ятну монету «Кохання». Про це повідомляється у пресслужбі НБУ.

Пам'ятна монета "Кохання" має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу. На її аверсі розміщено стилізовану троянду у формі серця, пелюстки якої утворюються зі слова "кохання", написаного найпоширенішими мовами світу. Це символізує універсальність та безмежність цього почуття, яке перетинає всі кордони та мовні бар'єри.

На реверсі монети зображено серце, від якого розходяться хвилі, що символізує всеосяжність кохання та його вплив на найглибші куточки душі.

З 14 лютого 2024 року монети можна буде придбати в інтернет-магазині НБУ, а згодом їх будуть розповсюджувати й банки-дистриб'ютори. Тираж пам'ятної монети обмежено до 50 000 штук.

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