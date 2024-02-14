У Харкові через постійні обстріли рф почала протікати стеля в метро

У Харкові співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікань.

Фото: facebook.com/metro.kh

КП «Харківський метрополітен» повідомив, що через постійні ракетні обстріли Харкова в місті відбуваються зсуви ґрунту. Тому на станції метро «Спортивна» сталося протікання зі стелі.

У КП нагадали, що в безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові численні ракетні влучання.

«Минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікань, і на сьогодні роботи тривають. Зазначені роботи потребують значної кількості часу та їх можливо виконувати виключно в нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів», - сказано у повідомленні.

У підприємстві зазначили, що вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеки перевезень пасажирів.

Раніше ми писали, що в Києві на пів року обмежили рух синьою гілкою метро.

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