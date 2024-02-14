Мін’юст затвердив нові форми заяв у справах про банкрутство

Затверджено форми заяв про участь у справі про банкрутство та дострокове припинення повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса повідомило, що наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2024 № 340/5 затверджено форми заяв у справах про банкрутство (неплатоспроможність) про:

- участь у справі про банкрутство (неплатоспроможність);

- дострокове припинення повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

Зазначений наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.02.2024 за №195/41540 та набере чинності через десять днів з дня офіційного опублікування, тобто 18.02.2024.

Дія цього наказу не поширюється на заяви, подані у справах про банкрутство (неплатоспроможність) до набрання ним чинності.

У разі якщо боржник - юридична особа у справі про банкрутство відноситься до однієї з нижченаведених категорій, арбітражний керуючий до заяви про участь у справі про банкрутство (неплатоспроможність) має додати:

- копію свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій;

- копію свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

- копію сертифіката на право вчинення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

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