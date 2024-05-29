В Україні з'явиться в обігу нова монета – який номінал та як виглядає, фото

В обіг ввели нову монету номіналом 10 гривень.

Джерело фото: НБУ

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Нацбанк 29 травня ввів у обіг нову пам’ятну монету, яка присвячена Державній спеціальній службі транспорту – військовому формуванню у складі системи Міноборони.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу розміщені написи «ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ» та гасло її військовослужбовців: «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВІДНОВЛЯТЬ УКРАЇНУ!». У центрі композиції рельєфно зображено емблему служби та схематичний міст, що символізує транспортну інфраструктуру України.

НБУ підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуть ці монети від клієнтів як звичайні обігові номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики.

Джерело фото: НБУ

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