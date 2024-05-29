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Прикарпатець намагався відправити до Катару зуб мамонта

22:54, 29 травня 2024
Українець намагався відправити артефакт за кордон під виглядом металевого виробу вартістю 50 доларів.
Прикарпатець намагався відправити до Катару зуб мамонта
Фото: Київська митниця
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З України до Катару намагались переправити зуб мамонта. Рідкий палеонтологічний зразок відправник із Івано-Франківщини надіслав до Катару, задекларувавши як металевий виріб вартістю $50, повідомили в пресслужбі Київської митниці.

Однак замість металевого предмета під час митного контролю міжнародної посилки митники виявили чималу брилу неправильної форми.

Як визначили експерти, виявлена брила – молярний зуб нижньої щелепи мамонта зі збереженими коренями. Ці зразки нечасто зустрічаються і мають важливе наукове значення. Темний колір зуба вказує на перебування його у вологому ґрунтовому середовищі.

На вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Мінкульту. Такого дозволу надано не було.

По виявленому факту щодо мешканця Івано-Франківщини склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. 

Палеонтологічну знахідку було вилучено.

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